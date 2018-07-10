Начался визит президента Турции в Азербайджан - ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан.
Как сообщает АзерТАдж, в международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Турции встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
Следует отметить, что визит в Азербайджан стал первым зарубежным визитом Реджепа Тайипа Эрдогана после победы на проведенных 24 июня президентских выборах.
Эльшан Рустамов, Г.Р.