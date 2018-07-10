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Начался визит президента Турции в Азербайджан - ФОТО

Сегодня в 13:25 меньше минуты на чтение 760
Начался визит президента Турции в Азербайджан - ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан.

Как сообщает АзерТАдж, в международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Следует отметить, что визит в Азербайджан стал первым зарубежным визитом Реджепа Тайипа Эрдогана после победы на проведенных 24 июня президентских выборах. 

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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