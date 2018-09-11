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Начался прием документов для нострификации

Сегодня в 16:07 ~ 1 минута на чтение 60
Начался прием документов для нострификации

В Азербайджане начался прием документов для признания и определения эквивалентности специальностей вузов зарубежных стран (нострификация).

Являясь составной частью реформ, проводимых в области образования, в процедуру нострификации для удобства граждан введены новшества и изменения.

Для облегчения процесса приема электронных заявлений на интернет-странице www.ani.edu.gov.az был создан раздел под названием «Правила обращений», там же размещена вся информация о необходимых документах.

Также создан раздел под названием «Часто задаваемые вопросы», где граждане смогут найти ответы на все интересующие их вопросы относительно процедуры нострификации.

Наряду с этим, в системе электронного заявления продолжаются работы по усовершенствованию данной процедуры. 

Министерство образования не сотрудничает с какой-либо компанией в связи с приемом документов в рамках данной процедуры и не несет никакой ответственности за деятельность этих компаний.

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