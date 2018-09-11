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Начался месяц Мухаррам

Сегодня в 11:35 ~ 1 минута на чтение 283
Начался месяц Мухаррам

Сегодня начался месяц покаяния и богослужения – Мухаррам.

В фетве, принятой по этому случаю Советом казиев Управления мусульман Кавказа отмечается, что первый день месяца Мухаррам по григорианскому календарю приходится на 11 сентября 2018 года.

Ашура – день траура по Имаму Хусейну (а), который вместе со своими сподвижниками был предан мученической смерти за чистоту ислама – в этом году будет отмечаться 20 сентября.

Согласно фетве Совета казиев, религиозные обряды в месяц Мухаррам должны соответствовать славному имени Имама Хусейна (а).

Траурные меджлисы должны проводиться в мечетях, местах поклонения и относимых к ним территориях, не нарушая при этом общественного порядка.

Религиозные мероприятия предписано вести религиозным деятелям, уполномоченным Управлением мусульман Кавказа.

Ф.Багирова

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