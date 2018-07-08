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Началось пленарное заседание сессии ПА ОБСЕ – ФОТО

Сегодня в 12:05 ~ 1 минута на чтение 334
Началось пленарное заседание сессии ПА ОБСЕ – ФОТО

В Берлине в здании Рейхстага (резиденции Бундестага Германии) открылось пленарное заседание 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

В сессии принимают участие около 300 парламентариев из Северной Америки, Европы и Азии.

Азербайджанскую Республику представляет делегация законодательного органа страны во главе с заместителем председателя Милли Меджлиса, руководителем делегации парламента Азербайджана в ПА ОБСЕ Бахар Мурадовой.

В эту минуту перед участниками пленарного заседания выступает председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Dr. Wolfgang Schäuble).

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