Начало Азербайджанской армией крупномасштабных военных учений находится в центре внимания испанской прессы

В электронной версии популярных испанских газет La Vanguardia, El Confidencia, El Diario, El Diario Vasco опубликована статья под заголовком «Азербайджанская армия начинает крупномасштабные военные учения».

В статье со ссылкой на агентство EFE размещено опубликованное сегодня заявление Министерства обороны Азербайджана. Отмечается, что 17 сентября Азербайджанская армия начинает крупномасштабные военные учения, направленные на особождение Нагорно-карабахского региона. В заявлении сообщается, что в учениях, которые продолжатся до 22 сентября, будут привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения. В ходе вторых подобного рода военных учений, проводимых каждые два месяца, будут отработаны вопросы танкового прорыва эшелонированной обороны противника в нескольких направлениях, разгрома военных группировок и передовых подразделений Армении на территории Карабаха, а также будут выполнены задачи по освобождению оккупированных территорий путем уничтожения военных и стратегических объектов, расположенных на территории врага посредством нанесения ракетно-артиллерийских и авиационных ударов.

Испанская пресса доводит до внимания, что в заявлении Министерства обороны сообщается о том, что будут также проверены навыки личного состава по владению военной техникой и вооружением, поступивших на вооружение азербайджанской армии за последний год.

В статье предоставлена подробная информация об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Отмечается, что Армения путем применения силы наряду с Нагорно-карабахским регионом оккупировала и другие районы «буферной зоны».

В статье доводится до внимания, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в соответствии с 4 резолюциями Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту армянские войска должны освободить оккупированные территории Азербайджана, в противном случае азербайджанская сторона будет вынуждена использовать военную силу для освобождения оккупированных территорий Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев, пишет испанская пресса, в своем выступлении на проведенном в июне военном параде сказал, что Армения не может конкурировать с Азербайджаном ни в экономической, ни в военной сферах и чем быстрее Армения поймет этот факт, тем для нее лучше.

АЗЕРТАДЖ