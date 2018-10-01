1 октября начались занятия в дошкольных группах общеобразовательных учреждений в 2018-2019 учебном году.

Основная цель создания дошкольных групп заключается в том, чтобы дети приступили к учебе подготовленными, адаптировались к учебному процессу, чтобы у них сформировались определенные знания, навыки и привычки.

Дошкольные группы организованы во всех городах и районах страны с соответствующей материально-технической базой и кадровым потенциалом. В дошкольные группы принимаются дети, достигшие 5-летнего возраста. Группы функционируют на бесплатной основе, за государственный счет. Учебный год делится на два полугодия. 31 мая занятия в дошкольных группах заканчиваются.

В группах проходят такие дисциплины, как «Знакомство с окружающим миром», «Обучение грамоте и развитие устной речи», «Развитие творческого мышления», «Развитие логического и математического мышления», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физкультура». Занятия будут проходить 4 дня в неделю, по 3 занятия в день. Длительность одного урока - 30 минут.

Ожидается, что в 2018-2019 учебном году до 75% 5-летних детей будут привлечены к дошкольному обучению.

Эмилия Аббасова, Э.Т.