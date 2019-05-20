Начались широкомасштабные оперативно-тактические учения Азербайджанской армии - ВИДЕО - ФОТО

20 мая начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений Азербайджанской армии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, основные темы учений - отражение атаки противника в ночное время, нанесение ему контрударов по различным направлениям с последующим переходом в наступление наших войск.

К учениям привлечены до 10 тыс. военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

В ходе учений с боевой стрельбой, которые пройдут на различных полигонах в ночное время, в сложной рельефной и радиоэлектронной обстановке будут выполнены задачи по организации слаженности среди танковых, авиационных, артиллерийских воинских частей и других боевых элементов, применению десантных и специальных маневренных сил в глубине обороны противника, совершенствованию навыков органов управления и др.

Все действия будут выполнены с обеспечением точного взаимодействия привлеченных к учениям войск, особенно в ночное время и в сложных климатических условиях.

Учения продлятся до 24 мая.

Эльшан Рустамов, Э.Т.