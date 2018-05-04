Началась официальная продажа смартфонов Xiaomi в Азербайджане, представленной компанией İntegral – ФОТО

Теперь и в Азербайджане стартовала официальная продажа смартфонов бренда Xiaomi.

Продукцию Xiaomi в Азербайджане представляет хорошо известная своей надежностью и профессионализмом компания Integral, обладающая официальным сертификатом от Xiaomi на продажу смартфонов этого бренда на территории Азербайджана.

Компания Integral представляет азербайджанскому потребителю сразу несколько линеек смартфонов Xiaomi. В частности, это Xiaomi MI A1, Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Redmi 5 Plus – пожалуй, лучший бюджетный смартфон начала 2018 года среди абсолютно всех конкурентов.

На мировом потребительском рынке все дальше и дальше в прошлое уходят два некогда популярных тезиса: «Все, что производится в Китае – вызывает сомнения в качестве»; «Чем старее бренд - тем больше уверенности в положительных сторонах его продукции».

Бренд Xiaomi с его линейкой MI-смартфонов окончательно сметает эти два былых тезиса. Всего за каких-то 6 лет своего существования этот бренд прошел путь от инновационной идеи до одного из мировых лидеров – производителей смартфонов. А общий рост продаж продукции этого бренда за 2017 год составил аж 75%, значительно опередив показатели многих конкурентов, особенно из Поднебесной.

В чем же секрет такого быстрого успеха Xiaomi на мировом рынке? Попробуем рассмотреть этот феномен детально:

1. Ставка на инновации и высокое качество. Достаточно сказать, что история Xiaomi началась с разработки Android-оболочки MI User Interface. MIUI - это красивая и удобная надстройка над ОС Android, которая позволяет видоизменить внешний вид стандартного Android, а также придать ему дополнительный функционал за счет установки специальных программ. Она сразу же получила высокую оценку со стороны потребителей. На ее основе и началось производство первых MI-смартфонов. Что же касается качества, то Xiaomi работает с комплектующими только самой высокой пробы. Среди партнеров бренда можно найти производителя процессоров Qualcomm – безусловно, одного из мировых лидеров в этом сегменте.

2. Длительная поддержка. Xiaomi оказывает максимально длительную поддержку своих устройств. Сколько лет вашему MI-девайсу? 3 года? 4? Может быть, 5 лет? Это не имеет значения! Будьте уверены, что Xiaomi продолжает выпускать для них все новые и новые обновления. Не хотите часто менять свой смартфон и при этом не отставать от технического прогресса? Тогда Xiaomi – это ваш бренд!

3. Гибкая ценовая политика. Xiaomi - не вкладывая колоссальных средств в стандартные, дорогие маркетинговые инструменты продвижения, Xiaomi делает ставку на PR, причем, формирующийся спонтанно, естественно. Вы не увидите дорогие рекламные ролики от Xiaomi с участием суперзвезд по ТВ. Но если заглянете в социальные сети, на форумы, то обязательно обратите внимание, какая активная жизнь кипит в интернет-пространстве вокруг смартфонов этого бренда. Огромная армия фанатов-потребителей активно делится отзывами, обсуждениями, предложениями. Естественно, бренд делает все возможное для поддержания этого процесса. Такая экономия на традиционной рекламе помогает Xiaomi быстро реагировать на потребности своих клиентов и предлагать им реально качественную продукцию по очень выгодным ценам.

Конечно, потребители могут купить и неофициальные Xiaomi, доставляемые в нашу страну посредством так называемого «черного рынка». Причем, что удивительно, купить по тем же ценам, что и официально завезенные смартфоны, но в этом случае он получает:

1. Неофициальную гарантию на смартфон от магазина-продавца, где он приобрел товар, в котором обычно сидит мастер-любитель с одной отверткой и с запчастями сомнительного качества, в то время как официальный дистрибьютор - компания İntegral - предлагает поддержку своих авторизированных сервисных центров, расположенных как в Баку, так и в других регионах страны под названием «Техносервис», с быстрым ремонтом и использованием только оригинальных запасных деталей.

2. Приобретение несертифицированного товара.

Что это значит?

То есть, на приобретенном устройстве, скорее всего, будет установлено «пиратское» программное обеспечение с ограниченным сроком использования, после чего потребуется «самостоятельная перепрошивка», а приобретая сертифицированный товар, вы гарантировано получаете «чистое» программное обеспечение без последующей головной боли.

3. Таким образом у потребителя есть выбор – купить себе неофициальный смартфон или купить себе официальный, сертифицированный, смартфон по той же цене, но без лишнего беспокойства и дополнительных затрат при его дальнейшем использовании.

Вместе с сертифицированным смартфоном Xiaomi вы приобретаете не только гарантию на его своевременный ремонт, но и другую, еще более важную, гарантию. Этой гарантией является ответственность компании Integral перед своим клиентом, проверенная более чем 20-летним стажем ее безупречной работы на телекоммуникационном рынке Азербайджана, стартовавшей в далеком 1997 году.

Сегодня компания Integral является официальным дистрибьютором более 15 мировых брендов (смартфоны, крупная и мелкая бытовая техника). Integral – это мощная разветвленная дилерская сеть, обеспечивающая продукцией всю территорию Азербайджана. Ее деятельность охватывает города Баку, Гянджа, Сумгайыт и около 50 регионов республики, с сетью магазинов и сервисными услугами.

Более 20-ти лет компания Integral успешно знакомит потребителей Азербайджана с качественной продукцией различных мировых брендов.

Более подробную информацию можно получить по телефону: *9292, е-mail: [email protected] и на www.integral.az

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