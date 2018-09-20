Начальник штаба ОДКБ: Вопрос генсека решается в рамках регламента

Ситуация вокруг генсека ОДКБ Юрия Хачатурова будет решаться в рамках регламента, сказал начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, генерал-полковник Анатолий Сидоров в ходе видеомоста Москва – Ереван – Минск – Бишкек - Астана в подключением пресс-центра Sputnik-Армения, сообщает 1news.az.

«Вопрос решается в соответствии с тем регламентом, какой установлен в организации», — сказал Сидоров.

Как он будет решен, по его словам, зависит от глав государств - членов ОДКБ.

Сидоров отметил, что сейчас генсек ОДКБ Юрий Хачатуров находится на рабочем месте, все идет в плановом порядке. Отрицательного влияния, по его словам, ситуация вокруг Хачатурова на работу генсека не оказывает.

Напомним, что в конце июля действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был вызван на допрос в Ереван. Его обвинили в превышении силы против демонстрантов при событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, после президентских выборов в феврале 2008 года. В то время Хачатуров командовал ереванским гарнизоном вооруженных сил и был одним из непосредственных исполнителей приказа о чрезвычайном положении, которое ввел Роберт Кочарян, когда демонстрация переросла в массовую и бессрочную. Хачатурову предъявлено обвинение, но он был освобожден под залог.

С.А., Э.Т.