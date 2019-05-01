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Начальник госпогранслужбы Азербайджана проверил боевые посты на границе с Арменией - ФОТО

Сегодня в 14:46 ~ 1 минута на чтение 387
Начальник госпогранслужбы Азербайджана проверил боевые посты на границе с Арменией - ФОТО

Сегодня начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил работу расположенных на границе с Арменией боевых постов и воинских частей погранотряда «Газах».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС, Э.Гулиев встретился с личным составом, ознакомился со служебными и бытовыми условиями пограничников, с проводимыми здесь работами по укреплению боевых позиций и созданию современной пограничной инфраструктуры.

На совещании, в котором приняли участие высокопоставленные сотрудники погранотряда «Газах» и Пограничных войск Государственной пограничной службы, были даны необходимые инструкции по повышению боеготовности воинских частей и подразделений.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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