Набравший 700 баллов студент: «БВШН – идеальный вуз для будущих инженеров в Азербайджане»

Интервью с Эльгюном Заманлы, набравшим при поступлении 700 баллов.

– Эльгюн, расскажите вкратце о себе.

– Родился я в Джалилабадском районе в 2001 году. С 2006 года живу в городе Хырдалан. В 2007 году я пошел в первый класс средней школы №9 в Хырдалане, которую и окончил в этом году.

– Кого бы вы поблагодарили за ваш успех на вступительных экзаменах?

– Конечно, я хочу поблагодарить своих родителей и учителей. Их вклад в мой успех трудно переоценить.

– Почему вы выбрали первую группу специальностей?

– В эту группу меня привели интерес к техническим предметам и желание стать инженером.

– Какие предметы вам нравятся больше всего и почему?

– Математика. Мне никогда не бывает скучно, когда я занимаюсь математикой.

– Почему из всех вузов страны вы выбрали БВШН?

– Этот вуз очень отличается от других тем, что здесь заботятся о студентах, поддерживают их и помогают в трудоустройстве после окончания учебы. Я считаю, что Бакинская Высшая школа нефти – самый лучший, идеальный университет для тех, кто хочет учиться на инженера в Азербайджане.

– Что вам нравится делать в свободное время?

– В свободное время я люблю играть в футбол или смотреть футбол, так что мне нравится все, что связано с футболом. Кроме того, мне очень нравится играть в шахматы и гулять с друзьями.

– Какую специальность вы выбрали в БВШН?

– Я буду учиться по специальности «Информационная безопасность».

– А почему вы решили получить образование в этой области?

– Меня заинтересовало то, что это новая специальность, ее объявили только в этом году. Думаю, это – одна из самых перспективных областей сегодня. Все понимают, как важна информационная безопасность в наше время, так что я выбрал эту специальность без колебаний.

– Это ваш собственный выбор? Или вы следовали чьему-то совету?

– Честно говоря, такой совет мне дали и родители, и учителя. Я прислушался к ним и сделал свой выбор.

– У какой профессии, по-вашему, самое перспективное будущее?

– Современную эпоху невозможно представить без компьютеров. Думаю, самые перспективные профессии связаны с компьютерными технологиями. Такие, например, как специалист по информационной безопасности, инженер-компьютерщик и инженер по автоматизации процессов.

– Что вы намерены делать после окончания БВШН?

– После окончания вуза я хочу поступить в магистратуру. Когда я буду иметь обширные знания по своей специальности, я смогу успешно начать профессиональную карьеру.

– В какой компании и на какой должности вы бы хотели работать в будущем?

– У меня нет определенного мнения сейчас, поэтому я не смогу ничего сказать.

– Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?

– У большинства людей есть все, что необходимо для успеха. Но добиваются его только те, кто верит в себя и упорно работает.

– От чего зависит успех: от самого человека или от удачи?

– Думаю, и от самого человека, так и от везения.

– Что для вас значит дружба? Как вы выбираете друзей?

– Дружба – это братство, только без кровного родства. У меня немного друзей. Я дружу с теми людьми, чей характер мне нравится.

– Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?

– Тем, кто станет абитуриентами, я бы посоветовал верить в свои силы и способности. Только тогда можно добиться всего, к чему стремишься.