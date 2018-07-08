На заседании Общего комитета ПА ОБСЕ армянская делегация проявила полную беспомощность и растерянность

В Берлине проходит заседание Общего комитета Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) по политическим вопросам и безопасности, в работе которого, как уже сообщал АЗЕРТАДЖ, принимает участие делегация законодательного органа Азербайджана во главе с заместителем председателя Милли Меджлиса, руководителем делегации парламента страны в ПА ОБСЕ Бахар Мурадовой.

В выступлениях ряда депутатов было отмечено, что для оправдания оккупации вооруженными силами одного государства территории другого государства страны-оккупанты, порой, неверно трактуют смысл принципа "право на самоопределение". Со своей стороны, напомним, что именно этим грешит Армения, пытаясь выдать оккупацию её вооруженными силами территории Нагорно-карабахского региона Азербайджана за якобы такое "благое" дело, как реализация "права на самоопределение".

В своей речи вице-президент ПА ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азай Гулиев призвал коллег интенсифицировать диалог по укреплению доверия в вопросах региональной безопасности. По его словам, любые разговоры о контроле над вооружениями должны вестись с учетом первопричины конфликтов, не вырывая отдельные элементы из общего контекста. "Дефицит доверия происходит не из-за отсутствия каких-то механизмов или недостатка принимаемых мер, а как следствие открытого пренебрежения отдельными государствами норм международного права, выраженных, среди прочего, в документах ОБСЕ. Более четверти века мы наблюдаем нарушение суверенитета и территориальной целостности в нашем регионе. Эти нарушения как раз и лежат в основе многих конфликтов", сказал Гулиев, приведя армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт в качестве хрестоматийного примера.

Депутат напомнил о неоднократных незаконных учениях ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана и установленных фактах сокрытия Ереваном от международного мониторинга своего военного арсенала на этих территориях, в том числе 45-тысячной военной группировки. "Это серьёзная угроза региональной безопасности", подчеркнул Гулиев.

Выступившая в ответ руководитель армянской делегации Эрмине Нагдалян попыталась переложить вину с больной головы на здоровую, обвинив во всех грехах Азербайджан, однако ее блеклое выступление не впечатлило никого. Особенно нелепым было обвинение ею Азербайджана в проведении военных учений, при том, что она не упомянула, что Азербайджан, в отличие от Армении, ведет эти учения не на оккупированных территориях соседа, а на своей суверенной территории, на что имеет полное право.

Взявший вслед за ней слово депутат Эльшад Гасанов напомнил как г-же Нагдалян, так и всем присутствующим коллегам, что признанным на международном уровне критерием милитаризации считается соотношение военных расходов страны к ее ВВП. В этой связи, цифры по Азербайджану и Армении — соответственно, 3.6% и 4.1%. Таким образом, Армения является наиболее милитаризированной страной Европы и третьей в мире. "Вместо того, чтобы тратить и без того скудный государственный бюджет на социальные программы, Армения лишает своих граждан должного здравоохранения, образования и т.д., и продолжает вооружаться", сказал азербайджанский делегат.

Взявший вслед за ним слово депутат из Армении Карен Бекарян предпринял попытку словесного реванша, однако его речь вышла из колеи, да и вообще из общей темы самой сессии. Он стал говорить о каких-то "фейковых новостях" и "ксенофобии", забыв, что сам он представляет наиболее моноэтническую страну на всем пространстве ОБСЕ и экс-президент именно его страны говорил о "этнической несовместимости" армян и азербайджанцев.

Таким образом, делегация из Азербайджана в очередной раз проинформировала членов ПА ОБСЕ о неудобных для Армении и скрываемых ею фактах, в то время как армянские коллеги продемонстрировали свою беспомощность в поисках контраргументов.