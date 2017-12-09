На заседании комитета ПАСЕ азербайджанский депутат говорила о проблеме мигрантов - ФОТО

Член делегации Aзербайджана в ПАСЕ, председатель комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам организации Сахиба Гафарова приняла участие в заседании вышеназванного комитета.

На заседании были обсуждены такие вопросы, как гуманитарные последствия войны в Украине, Международный день мигрантов, положение беженцев в соседних с Сирией странах, поисковые и спасательные операции в Средиземном море, создание возможностей для работы беженцев и вынужденных переселенцев, интеграция и привлечение детей мигрантов к обязательному образованию, вовлечение беженцев и вынужденных переселенцев в торговлю людьми, гуманитарные потребности вынужденных переселенцев, определена программа деятельности комитета на следующий год.

Председатель комитета Сахиба Гафарова подробно проинформировала о подготовленном ею докладе на тему «Радикализация мигрантов и диаспорских общин в Европе». Oна рассказала о встречах, проведенных в процессе подготовки доклада, обсуждениях, состоявшихся в Риме. Депутат также говорила о серьезных проблемах, порождаемых миграцией, негуманном отношении к мигрантам, политике, проводимой в отношении к мусульманским общинам, мерах, принимаемых по предотвращению дискриминации в их отношении. Oна отметила роль диаспорских организаций в интеграции мигрантов, подчеркнула важность расширения связей мигрантов с диаспорскими обществами.

АЗЕРТАДЖ