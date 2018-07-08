На заседании «Группы поддержки Шелкового пути» ПА ОБСЕ приняты важные решения - ФОТО

Восьмого июля в рамках проходящей в Берлине 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) состоялось заседание «Группы поддержки Шелкового пути» ПА ОБСЕ (Silk Road Support Group — SRSP).

Вице-президент ПА ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азай Гулиев, председательствующий в данной группе, в своей вступительной речи поздравил собравшихся с ее первой годовщиной. «Год назад в Минске депутаты из 17 государств создали «Группу поддержки Шелкового пути», а сегодня нас уже 22», с удовлетворением констатировал Гулиев, сообщив при этом, что в повестке дня рассмотрение заявки также 23-го кандидата — Франции — на вступление в SRSP.

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) Асаф Гаджиев сообщил участникам о придании ПАЧЭС статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ. Он подчеркнул ключевую роль Черноморского экономического региона в воссоздании Великого Шелкового пути и наоборот — самого этого маршрута в дальнейшем экономическом развитии региона Черного моря.

Группа рассмотрела организационные вопросы, приняв, в частности, Францию в свои ряды, а также избрав двух вице-председателей — австрийского депутата Романа Хайдера и председателя первого комитета ПА ОБСЕ, депутата из Швейцарии Филиппо Ломбарди.

Выступившие отметили неоценимое значение Шелкового пути в развитии не только экономических связей между государствами, по которым он географически пролегает, но и в укреплении мира и доверия на всём пространстве ОБСЕ. «Это не просто железная дорога, это не просто контейнеры и грузы, это цементирующий фактор мира и безопасности — основополагающей цели ОБСЕ», - сказал, в частности, президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

Участники заслушали и одобрили доклад председателя группы о деятельности этой организации.

Глава белорусской делегации в ПА ОБСЕ Болеслав Пирштук объявил о проведении следующей конференции SRSP весной 2019 года в Минске. В сентябре же следующего года конференция группы пройдет в Швейцарии.

АЗЕРТАДЖ