На замминистра образования возложено исполнение обязанностей главы Управления образования города Баку

На заместителя министра образования Махаббат Велиеву возложено исполнение обязанностей главы Управления образования города Баку.

Об этом 1news.az сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Управления образования Башарат Мамедов.

Он указал, что соответствующий приказ подписал министр образования Джейхун Байрамов.

Следует отметить, что Махаббат Велиева приказом министра образования от 28 декабря 2015 года была назначена начальником Управления образования города Баку.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 июня 2018 года назначена заместителем министра образования.

Является членом Политического совета ПЕА Насиминского района. Замужем, воспитывает двоих детей.

Эльшан Рустамов, Г.Р.