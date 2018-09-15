На юге Китая ввели наивысший уровень опасности из-за тайфуна «Мангхут»

Наивысший — «красный» — уровень опасности объявлен в южных прибрежных районах Китая в субботу в связи с приближением супертайфуна «Мангхут», говорится в сообщении национального метеорологического управления Китая.

Ожидается, что тайфун обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян во второй половине дня в воскресенье. Скорость ветра в эпицентре тайфуна будет достигать от 45 до 52 метров в секунду.

После этого тайфун продолжит движение в северо-западном направлении вглубь материка и постепенно будет ослабевать.

«Мангхут» станет 22-м тайфуном в этом году и одним из наиболее сильных. Метеорологи рекомендуют местным властям быть готовыми к чрезвычайной ситуации и оперативно предпринять все необходимые меры для ликвидации последствий возможной катастрофы.

Тайфун принесет сильный ветер и ливни, в прибрежных районах ожидаются высокие волны. Жителям районов, которые окажутся на пути движения тайфуна, рекомендуется быть крайне бдительными, следить за сообщениями экстренных служб и властей, держаться подальше от побережья и горных районов, где возможны обвалы и оползни.

Сильнее других пострадают провинция Гуандун, остров Хайнань, Гонконг, Макао и Тайвань.

РИА Новости