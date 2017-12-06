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На выставке Bakutel 2017 прошел семинар по развитию электронного правительства

Сегодня в 16:30 ~ 1 минута на чтение 364
На выставке Bakutel 2017 прошел семинар по развитию электронного правительства

В рамках XXIII выставки информационных технологий и коммуникаций «Bakutel 2017» прошел семинар на тему «Электронное правительство и развитие национального потенциала в области открытого правительства», организованный Министерством транспорта, связи и высоких технологий, представительством Программы развития ООН и Университетом АДА.

Цель семинара – представить государственным служащим всесторонний обзор развития электронного правительства в Азербайджане.

В рамках семинара эксперты ПРООН поделились теоретическими и практическими знаниями о работе e-правительств, полезными для усиления работы правительственных учреждений.

Была предоставлена информация о проектах «Оценка подготовки электронного правительства (METER)» и «Методы измерения по электронному участию», рассмотрены вопросы развития социальных сетей и кибербезопасности.

Эксперты считают, что знания, полученные в ходе семинара, будут играть важную роль в повышении рейтинга Азербайджана в «Электронном правительственном отчете ООН» в ближайшие годы.

Лада Евграшина, Г.Р.

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