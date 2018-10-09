На видео попал экстремальный взлет самолета при мощном шторме - ВИДЕО

Экстремальный взлет пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair едва не закончился трагедией.

Воздушное судно едва не снесло порывами ветра со взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает Independent, самолет быстро набирал скорость, но в последний момент едва не опрокинулся. Когда кажется, что катастрофы уже не избежать, воздушное судно с усилием отрывается от земли и практически вертикально устремляется вверх. Автор назвал этот эпизод «ирландской джигой», намекая на энергичный танец с прыжками.

Британская ассоциации пилотов не нашла нарушений со стороны экипажа и служб аэропорта. В отчете указывается, что пилотов специально готовят к подобным случаям, которые могут показаться ужасными с земли.

«Пятый канал»