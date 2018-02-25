На турецких каналах NTV и «Ülke TV» транслировались репортажи в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО

На турецком телеканале NTV был показан репортаж в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В репортаже приводятся рассказы свидетелей Ходжалинского геноцида.

Репортаж начинается следующими словами жителя Ходжалы Мамеда Нагиева: «Армяне на моих глазах вспороли живот беременной женщине, вытащили младенца и убили».

В репортаже отмечено, что 26 лет назад в Ходжалы были убиты 613 азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Отмечается, что ходжалинцы накануне годовщины этой резни, учиненной 26 февраля 1992 года, побывали в Турции.

Свидетельница Ходжалинского геноцида Вюсаля Мамедова, 8 дней остававшаяся в плену у армян, со слезами на глазах рассказывает об ужасах, которые пережила в ту ночь, каким пыткам подвергли ее армяне. Она говорит, что самой заветной ее мечтой является возвращение в родные края вместе с дочерью.

С сожалением отмечая, что Ходжалинский геноцид все еще не получил необходимую политико-правовую оценку со стороны международной общественности, ходжалинцы осудили выдвигаемые сегодня против Турции обвинения в вымышленном "геноциде армян".

Депутат Милли Меджлиса от Ходжалы Эльман Мамедов говорит: «Сегодня шантажируют Турцию. Некоторые европейские страны, не имея никаких доказательств, оснований, говорят, что признают этот надуманный «геноцид». Возникает вопрос: на какие факты вы ссылаетесь, на что опираетесь, признавая этот вымышленный «геноцид"?

Еще один репортаж о Ходжалинском геноциде был показан на телеканале “Ülke TV”.

В репортаже, начавшемся словами о Ходжалинском геноциде, высказанными Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на состоявшемся на днях заседании группы Партии справедливости и развития, приводятся факты о трагедии.

В репортаже также уделено широкое место рассказам свидетелей Ходжалинского геноцида об ужасах, пережитых ими в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Было подчеркнуто, что жители этого азербайджанского города требуют от международной общественности признать Ходжалинский геноцид.

В обоих репортажах демонстрировались кадры, отражающие Ходжалинскую трагедию.

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