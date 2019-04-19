На суде всплывают все новые подробности о бизнес-империи арестованного экс-депутата Гусейна Абдуллаева

В Бакинском военном суде под председательством судьи Хабиба Гасанова состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Габиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намига Бабаева, Интигама Сулейманова, Пярвиза Кязимова, Заура Гулиева и Назима Алиева.

Как сообщает 1news.az, на процессе выступили пострадавшие – Кенуль Дярьябариджавад, Расмия Абдуллаева и Музаффар Исмайлов, которые заявили, что хотя и являлись акционерами ОАО Araz-İnşaat, никаких дивидендов от сдачи в аренду здания ОАО они не получали.

Они также подчеркнули, что фактическим владельцем ОАО являлся Гусейн Абдуллаев.

В свою очередь, свидетель Джанбулат Каляев заявил, что вел проектные и имущественные документы экс-депутата, и удивился, когда узнал, что его мать Зейнаб Абдуллаева выезжала из страны к сыну, так как знал, что ранее ее два раза не выпускали из страны в аэропорту.

Свидетели Ильгар Мустафаев и Джанбулат Каляев подчеркнули, что перед парламентскими выборами 2005 года Г.Абдуллаев приказал перевести принадлежащее ему имущество на имя других людей.

Свидетель Имран Мамедов в своих показаниях заявил, что получил 2 миллиона 160 тысяч манатов для покупки нежилой площади в высотном здании, построенном ООО Araz İNC. На суде выяснилось, что свидетель работал вместе с братом Г.Абдуллаева – Азером Абдуллаевым.

Свидетель Захид Гусейнов заявил, что в 2005 году он был назначен директором строительной компании ООО Araz İNC, приказ об этом подписала учредитель компании Зейнаб Абдуллаева. При этом у компании не было лицензии на строительство (отметим, что на следствии свидетель заявил, что контролировал строительство лично Гусейн Абдуллаев).

Бывший главный бухгалтер ОАО Araz-İnşaat Садагят Джалилова в своих показаниях на суде заявила, что после 2004 года у ОАО был новый заместитель директора – Намиг Бабаев, а с 2011 года акционерам не выплачивались дивиденды.

Отметим, что по материалам уголовного дела 99,03% акций ОАО Araz-İnşaat принадлежало матери экс-депутата Зейнаб Абдуллаевой. Также Гусейн Абдуллаев управлял ООО Araz İNC, хотя документально владельцем являлся его отец Аббас Абдуллаев.

Очередное заседание суда состоится во вторник, 23 апреля.

Напомним, что Гусейн Абдуллаев, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан.

В отношении Г.Абдуллаева в 2012 году было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 («Уклонение от уплаты налогов в крупном размере») Уголовного кодекса АР. Следствие по таким делам ведет Следственное управление Министерства налогов АР.

Гусейн Абдуллаев решением Сабаильского районного суда от 18 мая 2007 года был приговорен к двум годам лишения свободы условно и освобожден в зале суда. Он обвинялся по статьям «Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство» за нанесение побоев депутату Фазаилу Агамалы.

По обвинению же в неуплате налогов экс-депутат долгое время уклонялся от следствия, вследствие чего решением суда был объявлен в розыск, а затем МВД объявило его в межгосударственный и международный розыск через Интерпол.

Сам Г.Абдуллаев утверждал в соцсетях, что проживает в Германии, где, по его словам, ему предоставлено политическое убежище, и занимается там бизнесом. При этом он активно сотрудничал с антиазербайджанскими, антигосударственными силами за рубежом и азербайджанской маргинальной оппозицией.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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