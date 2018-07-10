На старте Лиги чемпионов. Каким будет новый еврокубковый сезон для «Карабаха»?   

Завтра агдамский «Карабах» матчем против словенской «Олимпии» начнет очередную для себя квалификацию Лиги чемпионов.

Как сообщает 1news.az, сегодня на чемпионате мира по футболу пройдет первый полуфинальный матч. Франция и Бельгия в Санкт-Петербурге определят первого финалиста главного футбольного события четырехлетия. А завтра во втором полуфинальном матче между собой сразятся Хорватия и Англия.

Так уж получилось, что в это же время в Словении «Карабах» стартует в Лиге чемпионов. К сожалению, матч, вероятнее всего, не будет транслироваться по телевидению. Словенские телеканалы отдали предпочтение матчу чемпионата мира. Если до завтрашнего дня ничего не изменится, в прямом эфире матч показан не будет.

«Карабах» уже отправился в Словению, и сегодня пройдет открытая тренировка команды, а также пресс-конференция Гурбана Гурбанова.

Чемпион Словении - соперник достаточно опасный. Надо отметить, что «Карабах» еще ни разу не сталкивался со столь сильной командой уже на первой стадии квалификации. Тем не менее, «Карабах» фаворит противостояния. «Олимпия» хотя и стала чемпионом страны, но не обладает богатым еврокубковым опытом, как самый именитый клуб Словении – «Марибор», который в позапрошлом сезоне в плей-офф Лиги Европы уступил «Габале», а в прошлом, как и «Карабах», пробился в группу Лиги чемпионов.

В Словению агдамцы отправились прямо со сборов из Австрии. «Карабах» значительно преобразился. Команду покинуло много футболистов, но среди реальных потерь Ричард Алмейда, Ибрагим Шехич и Педро Энрике. После трансферов двух сильных голкиперов в лице бразильца Вагнера и исландца Ханнеса Халльдоурссона, проблема вратарской линии полностью нашла свое решение. Разве что надо определиться с первым номером, и наладить связь с обороной. Халльдоурссон из-за травмы первую игру против «Олимпии» точно пропустит. Вагнер присоединился к «Карабаху» лишь на днях. Поэтому, возможно, что в первом матче против «Олимпии» на поле выйдет Шахруддин Магомедалиев.

В полузащиту был куплен сильный болгарский полузащитник Симеон Славчев. Но вряд ли он выйдет на поле с первых минут в Словении. Как и оба голкипера клуба, он присоединился к «Карабаху» под конец сборов, и вряд ли успел набрать необходимые кондиции. Сложно сравнивать Славчева с Ричардом Алмейдой, и вряд ли болгарин будет играть роль плеймейкера, но уровень его игры позволяет рассчитывать на серьезное укрепление центра поля.

На позицию Педро Энрике приобретен схожий по стилю игры Абдела Зубир. Француз марокканского происхождения быстр и техничен, уверенно идет в обводку, может решать эпизод один на один. Такой игрок в атаке всегда плюс для команды. Остается только поскорее пройти адаптацию, и набрать форму.

С другой стороны, если сравнивать состав агдамского клуба с прошлогодней еврокубковой компанией, есть еще одна значительная потеря. Зимой, когда «Карабах» уже завершил выступление в Лиге чемпионов, команду покинул Дино Ндлову. Но «Карабах» настолько превосходил всех оппонентов в чемпионате Азербайджана, а «Габала» так отвратительно провела вторую часть чемпионата, что доиграть сезон до очередного чемпионства, оставалось лишь делом техники.

Однако ни Рамиль Шейдаев, ни Махир Мадатов не смогли заметить южноафриканца. Мы помним, что именно Дино Ндлову забивал самые важные голы в квалификации Лиги чемпионов. Его голы в гостевых матчах с «Шерифом» (2:1), и «Копенгагеном» (1:2) стали ключевыми в попадании агдамцев в групповой этап. Дино Ндлову – физически очень сильный форвард, мог решать эпизод в одиночку. Из центрфорвардов в команде сейчас лишь Махир Мадатов. Но прошедший сезон еще раз показал нам, что Мадатов гораздо эффективнее действует, играя слева. Тем не менее, еврокубковую компанию «Карабах» начинает лишь с Махиром Мадатовым, а также с «ложной девяткой» Филипом Озобичем.

Агдамский клуб еще с января начал поиски нового форварда. Долгое время продолжалась сага с переходом мозамбикского форварда Хама Биллианта. В «Карабахе» он так и не оказался. Нет сомнений, что Гурбан Гурбанов продолжает поиски нападающего, но брать кого попало он не хочет. Гурбан Гурбанов всегда очень осторожен в своем выборе. Возможно, в ближайшее время клуб подпишет форварда, но в первом квалификационном этапе, придется обходиться своими силами.

Вспомним, что в прошлом сезоне в преддверии матчей против более слабой «Самтредии», было гораздо тревожнее. Однако «Карабах» выдал самый успешный сезон в своей истории. С другой стороны, команда серьезно подняла планку. И насколько бы не усложнился путь в Лигу чемпионов с этого сезона, фанаты будут ждать повторения прошлогоднего успеха.

1news.az поговорил с главой тренерского комитета АФФА Вагифом Садыховым и футбольным экспертом Эркином Ибрагимовым, которые поделились своими ожиданиями от старта «Карабаха» в Лиге чемпионов.

Вагиф Садыхов: «Карабах» серьезно поднял планку, поэтому в этом сезоне ими будет еще сложнее. Прошлогоднее выступление в Лиге чемпионов показало, что «Карабах» является одним из крепких клубов Европы. И в новом сезоне, каждая команда, которой предстоит играть с «Карабахом», будет настраиваться по-особенному. Все увидели силу «Карабаха». Поэтому и самому чемпиону Азербайджана будет тяжело.

Словенский футбол очень силен, но я верю, что по итогам двух матчей «Карабах» возьмет вверх над соперником. Практика прошедших сезонов показывает, что как бы тяжело не начинал сезон «Карабах», по ходу он серьезно прибавляет.

Мы верим в успех команды, и что в этом году, они смогут вновь пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. О другом и думать не хочется. Но если «Карабах» в этом сезоне пробьется в группу Лиги Европы, это также нельзя будет считать неудачей».

Эркин Ибрагимов: «Честно говоря, ожидания у меня не очень оптимистичные. «Карабах» традиционно тяжело входит в сезон. Мы видели, что команда в прошлые годы испытывала проблемы даже с командами из Мальты и Люксембурга. Исключение было в прошлом году, когда попались совсем слабые грузины. Сейчас же формат Лиги чемпионов изменился, и уже в первом раунде нам попался чемпион Словении. С «Олимпией» «Карабаху» будет очень тяжело.

То, что у команды произошли серьезные изменения с составом, не так страшно. Когда-то это должно было произойти. Я помню, в год, когда «Нефтчи» попал в группу Лиги Европы, у них также произошли изменения с составом. Серьезной потерей можно назвать лишь уход Ричарда Алмейды. Он системообразующий футболист, и полностью заменить его невозможно.

Тем не менее, главная проблема в том, что «Карабаху» попался очень сильный соперник. Я очень хорошо знаю «Олимпию». Завтра я не ожидаю победы от «Карабаха». Но у Гурбана Гурабанова очень крепкая команда, и много они тоже не пропустят. Поэтому если забить один гол в Словении, то появится неплохой шанс по итогам двух матчей пройти дальше. Я верю в успех команды в двухстороннем противостоянии.

Что касается ожиданий от сезона, то надо учитывать, что формат Лиги чемпионов изменился. И даже попадание в Лигу Европы можно будет считать хорошим результатом. Привыкание – это очень плохая вещь. «Карабах» в прошлом сезоне попал в Лигу чемпионов. Но там не обошлось и без счастливого случая.

Вспомните, когда в последний раз в Лиге чемпионов играл чемпион Беларуси «БАТЭ»? В Европе очень много добротных чемпионатов, чемпионы которых никогда не играли в Лиге чемпионов. Нам это уже удалось. Не будет настраиваться на поражение, но и трагедии делать не стоит. Дело в том, что УЕФА в последние годы лишь развивает пропасть между богатыми и бедными клубами, или же клубами больших и маленьких футбольных государств».

Теймур Максутов