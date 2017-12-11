На следующей неделе будут утверждены бюджеты на 2018 год на проекты BP в Азербайджане, сообщил журналистам президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс.

Речь идет об утверждении программ и расходов по проектам освоения ключевого нефтеносного блока Азербайджана – Азери-Чираг-Гюнеши (АЧГ), «Шахдениз», трубопроводных проектов, а также новых добывающих проектов BP в Азербайджане.

Суммарные инвестиции по проектам BP в Азербайджане, начиная с 1994 года, приближаются к $70 млрд.

Лада Евграшина, Г.Р.