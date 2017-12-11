1news.az
Нефть и Газ
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

На следующей неделе будут утверждены бюджеты на 2018 год на проекты BP в Азербайджане

Сегодня в 13:25 ~ 1 минута на чтение 129
На следующей неделе будут утверждены бюджеты на 2018 год на проекты BP в Азербайджане

На следующей неделе будут утверждены бюджеты на 2018 год на проекты BP в Азербайджане, сообщил журналистам президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс.

Речь идет об утверждении программ и расходов по проектам освоения ключевого нефтеносного блока Азербайджана – Азери-Чираг-Гюнеши (АЧГ), «Шахдениз», трубопроводных проектов, а также новых добывающих проектов BP в Азербайджане.

Суммарные инвестиции по проектам BP в Азербайджане, начиная с 1994 года, приближаются к $70 млрд.

Лада Евграшина, Г.Р.

129

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Нефть и Газ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net