На Сицилии произошло землетрясение, есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло минувшей ночью в сицилийской провинции Катания, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Сейсмологи зафиксировали первый подземный толчок в 02.34 (03.34 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 9 км от земной поверхности в районе городка Санта-Мария-ди-Ликодия. Колебания земной поверхности явственно ощутили жители многих крупных сицилийских городов, в том числе Катании, Мессины и Сиракузы. После первого подземного толчка ученые зафиксировали еще около 20 афтершоков, в том числе несколько – магнитудой более 2,0. Не исключено, что нынешнее землетрясение связано с активностью вулкана Этна.

По информации местной пожарной службы, в Санта-Мария-ди-Ликодия, а также соседних селениях Бьянкавилла и Адрано были зафиксированы небольшие обрушения зданий, несколько человек получили легкие ранения и были госпитализированы. Сицилийские СМИ сообщают о том, что в этих населенных пунктах жители в страхе покинули свои дома и всю ночь провели под открытым небом. Мэр Бьянкавиллы Антонио Бонанно через Facebook призвал земляков не поддаваться панике. Карабинеры и пожарные продолжают обследование всех районов, затронутых землетрясением.

Сейсмическая активность на Апеннинах не прекращается. Землетрясения магнитудой 4,2 и 4,7 произошли в апреле в центральной и южной Италии.

РИА Новости