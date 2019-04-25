На Шри-Ланке уточнили число жертв терактов

Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке может составлять примерно 250-260, а не 359, как сообщалось ранее, заявил глава здравоохранения Анил Джасингхе (Anil Jasinghe) агентству Рейтер.

«Это может быть 250 или 260. Я не могу точно сказать», - сказал Джасингхе в телефонном разговоре с рейтер. Он добавил, что проблема подсчета погибших связана с трудностями при идентификации останков.

Ранее сообщалось, что жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Полиция Шри-Ланки заявила, что в совершении серии терактов участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них установлены.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта», которая, однако, до сих пор не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

РИА Новости