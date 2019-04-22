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На Шри-Ланке произошел еще один взрыв недалеко от церкви - ФОТО

Сегодня в 15:09 ~ 1 минута на чтение 316
На Шри-Ланке произошел еще один взрыв недалеко от церкви - ФОТО

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв, передает Рейтер со ссылкой на очевидца.

По данным агентства, инцидент произошел в Коломбо. Около церкви, которая пострадала от воскресного теракта, взорвался грузовик, когда саперы пытались обезвредить обнаруженную бомбу.

Накануне во время празднований католической Пасхи в стране прогремело восемь взрывов: первые шесть — в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде столицы страны. Еще одну бомбу правоохранители обезвредили на дороге рядом с международным аэропортом Бандаранаике.

Главной целью атаки стали местные христиане. По последним данным, жертвами стали 290 человек, еще 500 пострадали. Полиция задержала 24 подозреваемых.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена приказал создать специальный комитет, который займется расследованием терактов.

РИА Новости

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