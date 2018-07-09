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На сессии ПА ОБСЕ отвергнута армянская поправка к проекту резолюции

Сегодня в 19:50 ~ 1 минута на чтение 226
На сессии ПА ОБСЕ отвергнута армянская поправка к проекту резолюции

В эти минуты в Берлине проходит заседание комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, на котором обсуждается проект резолюции "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов", автором котором является докладчик из Грузии Софио Кацарава.

Армянская делегация представила поправку, предлагающую уравнять права внутренних переселенцев и лиц, проживающих в зонах конфликтов, а также включающую проблему последних в рабочую повестку дня ОБСЕ.

Очевидно, расчет был сделан на уравнение участи азербайджанской и армянской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, а также придание политического статуса нелегально поселившимся на оккупированных территориях армянским мигрантам из Ближнего Востока.

Член азербайджанской делегации Кямран Набизаде отметил, что определение "лиц, проживающих в зонах конфликтов" отсутствует в политическом словаре ОБСЕ и, следовательно, поправка армянской стороны не соответствует сути и духу данной резолюции.

Возражение азербайджанского депутата было встречено с пониманием членами ПА ОБСЕ, что и отразилось в ходе голосования.

Большинством голосов (22 против 2) армянская поправка была отвергнута.

АЗЕРТАДЖ

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