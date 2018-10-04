На сцене Русской драмы покажут шоу для всей семьи «Куклы L.O.L» - ФОТО

Как сообщалось ранее, впервые в Баку только 28 октября и только на сцене Русского драматического театра маленьких зрителей и их родителей ждет самое яркое, красочное, феерическое шоу для всей семьи «Куклы L.O.L - сверкай и веселись».

Но организаторы этого шоу никак не ожидали, что еще за несколько недель до начала премьеры все билеты будут раскуплены. И по многочисленным просьбам зрителей, которые не смогли приобрести билеты на первый премьерный день, решили повторить шоу еще и 25 ноября.

Цветы жизни по всему миру в восторге от них и уже совсем скоро они будут радовать ваших детишек в самом крутом шоу этого года с большой сцены нашего города.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, множество сюрпризов подготовили организаторы шоу «Куклы L.O.L - сверкай и веселись», интерактивный характер которого вовлекает в действие всех маленьких зрителей, которым очень нравится подсказывать и показывать главным героям, как лучше сделать и как поступить.

Это грандиозное музыкальное шоу в котором вас ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, красочные костюмы и, конечно же, счастливый финал!

Постановка учит маленьких театралов справедливости, честности и смелости, а так же любить и беречь все, что нас окружает, а их родителям напоминает о чудесной стране под названием детство, в которую легко можно попасть, лишь поддавшись порыву воображения.

Все дети будут увлеченно участвовать в действии, а родители забудут, что они уже взрослые.

Начало в 12.00.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az