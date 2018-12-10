На проспекте Гейдара Алиева установлены сигнальные светоотражающие столбики – ВИДЕО

На проспекте Гейдара Алиева, в направлении от отеля Еxcelsior, на асфальте установлены очередные светоотражающие сигнальные столбики.

Как сообщает 1news.az, целью установки этих столбиков является предотвращение нарушения некоторыми недисциплинированными водителями правил дорожного движения.

Несмотря на то что для пресечения подобных случаев были установлены предупреждающие дорожные знаки и на проезжей части дороги была нанесена бросающаяся в глаза соответствующая дорожная разметка, некоторые водители грубо нарушали ПДД.

В итоге они мешали движению других автотранспортных средств и создавали аварийную ситуацию. Теперь же, с установкой указанных сигнальных столбиков, проблема найдет свое решение.

Было отмечено, что специальные светоотражающие сигнальные столбики устанавливаются на необходимых частях и других автодорог столицы.

Следует отметить, что установка подобных столбиков также особенно важна для нормального и безопасного движения транспорта в темное время суток.

1news.az