На пленарной сессии ПА ОБСЕ поднят вопрос армянской оккупации Нагорного Карабаха

В ходе проходящего в здании Рейхстага (резиденции Бундестага Германии) пленарного заседания 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) вице-президент ПА ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азай Гулиев поднял вопрос замороженных конфликтов, в том числе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и неэффективности Минской группы ОБСЕ в его разрешении.

Депутат отметил необходимость безоговорочной поддержки ОБСЕ территориальной целостности государств-членов организации и решительного неприятия фактов оккупации одним государством территории другого.

В этом контексте вице-президент ПА ОБСЕ отметил недопустимость применения двойных стандартов.

Он счел необходимым созвать непосредственно Минскую конференцию, на которой решение конфликта могло быть найдено за гораздо более короткое время, чем это пытается делать Минская группа.

Отвечая на вопрос азербайджанского делегата, заместитель главы МИД Италии Гуглиелмо Пикки (Guglielmo Picchi), представляющий итальянское председательство в ОБСЕ, заверил участников сессии в готовности задействовать все имеющиеся у Италии как государства-председателя возможности и механизмы для достижения прогресса в урегулировании к сожалению всё еще затянувшихся конфликтов. И предложение его азербайджанского коллеги по созыву Минской конференции с целью продвижения переговорного процесса принято к сведению, сообщил Пикки.

АЗЕРТАДЖ