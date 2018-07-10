На пленарном заседании ПА ОБСЕ вице-президент устроил ликбез для нового руководства Армении - ФОТО

На проходящем в эти минуты пленарном заседании 27-ой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) с речью выступил вице-президент ПА ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев.

Он коснулся недавних популистских заявлений, очевидно, не обременённого пока еще достаточным опытом нового руководства Армении относительно формата переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, сразу после свершившейся в этой стране цветной революции вожак толпы Никол Пашинян, пришедший с улицы в высокие государственные кабинеты, решил, похоже, "блеснуть" своей информированностью в дипломатических вопросах, однако вместо этого сильно удивил международное сообщество своим ребяческим заявлением о том, что, дескать, его страна не будет больше участвовать в переговорах "вместо основной стороны конфликта — Арцаха", чем обнажил свою наивность и полную некомпетентность в этой теме.

Не ради холодного душа для "горячей" головы Пашиняна, а сугубо в целях его ликбеза депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев просветил его об основах переговорного процесса, заключающихся в том, что принятым ОБСЕ (тогда еще СБСЕ) в 1992 году форматом данного процесса является не узкий институт "сопредседателей Минской группы", а более широкая Минская конференция, в то время как сторонами конфликта, признанными в качестве таковых со стороны международного сообщества, в том числе ОБСЕ, являются Армения и Азербайджан при наделении армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана единственно возможного статуса "заинтересованных сторон". Речь идет о формате 2+2, выраженных в "бейкеровских правилах" и закрепленных не только в итоговых документах саммитов ОБСЕ, но и Совета Безопасности ООН, где ни слова не говорится об "Арцахе" как "равноценной стороне конфликта".

Напомнив руководству Армении через ее делегацию в ПА ОБСЕ об этих азах, депутат из Азербайджана заверил, что формат Минской конференции и поэтапная логика урегулирования конфликта не являются и никогда не будут предметом переговоров, и, следовательно, Еревану не следует питать никаких иллюзий насчет возможного его изменения.

"Любая попытка изменения принятого формата и усаживания за стол переговоров представителей незаконного марионеточного режима в Нагорном Карабахе как якобы "независимого игрока" просто похоронит переговорный процесс", предупредил Гулиев, указав при этом на высокие риски и серьёзную опасность, исходящие от уклонения Арменией от субстантивных переговоров.

С учетом этого, депутат призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ принять безотлагательные меры по возвращению и усаживанию Армении за стол переговоров, а президента ПА ОБСЕ — держать вопрос в центре внимания и внести свой посильный вклад в возобновление переговорного процесса и перевод его на субстантивную плоскость.

АЗЕРТАДЖ