На одной из оживленных улиц Баку хотят установить новые светофор и «зебру» – ВИДЕО

Для повышения безопасности пешеходов предложено установить на одной из оживленных улиц Баку новые светофор и «зебру» (нерегулируемый наземный пешеходный переход).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, их предложено установить на перекрестке улиц Джаббара Джабарлы и Зивер бека Ахмедбекова в Ясамальском районе Баку (чуть выше станции метро «Низами»).

«Мы уже направили обращение в соответствующие госструктуры и в случае положительного ответа установим там светофор и нанесем разметку - «зебру», - подчеркнул М.Агаев, отметивший, что нынешняя ситуация с хаотичным движением пешеходов на перекрестке опасна для людей и мешает движению автотранспорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.