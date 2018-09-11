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На одной из оживленных улиц Баку хотят установить новые светофор и «зебру» – ВИДЕО

Сегодня в 11:29 ~ 1 минута на чтение 356
На одной из оживленных улиц Баку хотят установить новые светофор и «зебру» – ВИДЕО

Для повышения безопасности пешеходов предложено установить на одной из оживленных улиц Баку новые светофор и «зебру» (нерегулируемый наземный пешеходный переход).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, их предложено установить на перекрестке улиц Джаббара Джабарлы и Зивер бека Ахмедбекова в Ясамальском районе Баку (чуть выше станции метро «Низами»).

«Мы уже направили обращение в соответствующие госструктуры и в случае положительного ответа установим там светофор и нанесем разметку - «зебру», - подчеркнул М.Агаев, отметивший, что нынешняя ситуация с хаотичным движением пешеходов на перекрестке опасна для людей и мешает движению автотранспорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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