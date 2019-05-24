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На Никола Пашиняна подали в суд

Сегодня в 16:52 ~ 1 минута на чтение 73
На Никола Пашиняна подали в суд

Художественный руководитель и бывший директор национального академического театра оперы и балета имени А.Спендиаряна Константин Орбелян обратился в административный суд.

Об этом сообщается на портале судебной информации datalex.am.

К.Орбелян требует признать недействительным решение премьер-министра от 14 января 2019 года «О временном возложении обязанностей министра культуры на Назени Гарибян», а также приказ Назени Гарибян «О прекращении полномочий Константина Орбеляна» от 3 марта 2019 года.

В качестве стороны-ответчика выступают премьер-министр Армении Никол Пашинян и министерство культуры Армении.

В качестве третьей стороны в судебный процесс вовлечен и ГНКО национальный академический театр оперы и балета имени А.Спендиаряна.

Дело 23 мая закреплено за судьей административного суда Лианой Акопян.

А.А., Э.Т.

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