На молодежном форуме в Москве отметили важность диалога между славянским и тюркским мирами – ФОТО

12 декабря в Москве на базе Высшей школы экономики проходит Молодежный форум «Ценностные основы пространства Евразии: семья и духовность».

Как сообщает 1news.az, в работе форума принимает участие политолог, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов.

В своем докладе «Тюркско-славянские цивилизационные связи: история и современность» З.Мамедов рассказал о перспективах русско-тюркского союза.

В своем выступлении он указал, что Евразия – продукт непрерывного диалога между славянским и тюркским мирами, между православием и исламом.

«Россия органично связана с Ираном, Тураном, тюрками, исламскими государствами, а не только с православными и славянскими странами.

Изучение феномена «тюрко-восточно-славянского симбиоза» диктуется не только научной необходимостью, но и является тем стержнем, вокруг которого формируются идеи будущего народов, сосуществующих в едином евразийском пространстве», - сказал он в своем выступлении.

Напомним, что в работе форума принимают участие известные государственные и общественные деятели стран СНГ, депутаты Федерального собрания РФ.

Эльшан Рустамов, Г.Р.