На месторождении «Филизчай» состоялась встреча руководства Минэкологии и ЗАО AzerGold – ФОТО

28 сентября в геологическом лагере месторождения «Филизчай» участка Кохнамадан, находящегося в Балакенском районе, состоялась встреча между представителями Министерства экологии и природных ресурсов и Закрытого Акционерного Общества AzerGold.

В рамках встречи были обсуждены результаты предварительных исследований на стратегически важном не только для Азербайджана, но и для всей Европы полиметаллическом месторождении «Филизчай». Министр Мухтар Бабаев был подробно проинформирован об осуществляемых здесь геологоразведочных и буровых работах и лабораторных исследованиях. Было отмечено, что, по предварительным оценкам, в результате 23-летней эксплуатации месторождения, богатого такими металлами, как медь, серебро, цинк и свинец, ожидается получение дохода в размере 6 миллиардов манатов.

Председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов сообщил, что предварительный оценочный документ по месторождению «Филизчай» находится на стадии разработки со стороны влиятельной международной консалтинговой компании SRK Consulting и будет завершен до конца текущего года. После проведения на территории месторождения дополнительных буровых работ, металлургических тестов, инженерно-геологических и гидрологических исследований начнется разработка документа по технико-экономическому обоснованию, который позволит уточнить соответствующую информацию.

З.Ибрагимов отметил, что уточнение данных повысит вероятность роста доходности проекта эксплуатации месторождения.

Учитывая близкое расположение месторождения к Загатальскому государственному природному заповеднику, министр Мухтар Бабаев подчеркнул значимость сведения до минимума влияния на окружающую среду во время проводимых на месторождении работ. В свою очередь, со стороны ЗАО AzerGold было отмечено, что одним из важных исследований при подготовке к эксплуатационным работам на месторождении является подготовка документа по оценке воздействия на окружающую среду.

На встрече также были обсуждены оцифровка геологических данных по всем рудникам благородных и цветных металлов страны, усовершенствование национального законодательства в сфере горнорудной промышленности и скоординированная деятельность в этом направлении.

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