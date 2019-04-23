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На Марсе произошло землетрясение

23 Апреля, 2019 в 22:18 ~ 1 минута на чтение 294
На Марсе произошло землетрясение
Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в мире зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщило во вторник Французское космическое агентство CNES.
 
В сообщении на сайте агентства сообщается, что 6 апреля сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.
 
Американский посадочный аппарат InSight был запущен с Земли в мае 2018 года и в ноябре сел на поверхность Марса. В декабре французский сейсмометр SEIS с помощью манипулятора был установлен на марсианскую поверхность в 1,6 метра от посадочного аппарата.
 
РИА Новости
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