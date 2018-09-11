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На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг

Сегодня в 12:19 ~ 1 минута на чтение 576
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 сентября 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель посол Анжей Каспршик, его полевой помощник Михаил Олару.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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