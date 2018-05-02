На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 3 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники Михаил Олару, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) подполковник Александр Непокрытых.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огнйен Йович, Мартин Шустер и руководитель ГПВУ полковник Владимир Минарик.

Ф.Багирова