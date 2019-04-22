1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

На крыльях любви, или Мистические украшения Bee Goddess – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 12:30 ~ 2 минуты на чтение 497
На крыльях любви, или Мистические украшения Bee Goddess – ФОТО – ВИДЕО

Всемирно известная марка ювелирных и бриллиантовых украшений  Bee Goddess встретила весну открытием нового бутика в Баку - 14 -м в мире, в числе которых  бутики в Турции, Англии, Японии, Объединенных Эмиратах и Америке.

Бренд Bee Goddess был основан в 2007 году турецким дизайнером Эдже Ширин. Собственная марка в таких случаях всегда создается, что называется, для души и к успеху приходит за считанные сезоны.

Bee Goddess в переводе означает «Богиня Пчела», и она по верованиям одной из древнейших народностей, живших в Анатолии, приходилась матерью всех богинь.

Каждая коллекция Bee Goddess пропитана мистикой, воплощая в своей форме знаковые символы, встречающиеся в культуре разных стран и народов на протяжении тысячелетий; у каждого изделия своя история, основанная на мировой мифологии и традициях.

Сдержанная роскошь - вот что выделяет и отличает  Bee Goddess, как и тот факт, что это самый известный бренд с турецкими корнями. Утонченность и изысканность мастерски синтезируют с традиционной культурой и мировой мифологией,  обращаясь в ходе создания украшений к древним символам, знакам и талисманам - свету, любви, защите, силе, энергии.

Философия бренда повествует об абсолютном позитиве,  призыве к любви, доброте, искренности и веры в себя. Это украшения для женщин с собственным взглядом на жизнь,  следующих по начертанному пути и достигающих цели благодаря  своей внутренней силе.

И неслучайно поклонницами и обладательницами украшений Bee Goddess являются такие знаменитые женщины, как Кейт Бланшет, Мадонна, Рианна, Кайли Миноуг, Рита Ора, Ольга Куриленко и многие дивы турецкого кинематографа.

На открытии бутика, которое состоялось 1 марта, присутствовали представители турецкой и бакинской элиты -  деятели наук, бизнесмены, политики и чиновники.

Ювелирный бутик расположен по адресу: ул. Азиза Алиева, 4/6. Тел.: 0773650000.

Более подробная информация о бакинском бутике Bee Goddess доступна на странице в социальной сети Instagram - @beegoddessjewellery_azerbaijan

 

На правах рекламы

Telegram WhatsApp

497

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net