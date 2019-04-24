«На коляске в метро»: Бакметрополитен приобрел оборудование, позволяющее инвалидам спускаться на станции – ФОТО

В целях обеспечения беспрепятственного движения в метро лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе людей на инвалидных колясках, Бакметрополитен сделал важный шаг для технического обеспечения этого.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, в частности, закуплено и передано сотрудникам станций (мобильным группам) специальное устройство для перевозки инвалидных колясок.

Для сотрудников Отдела здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды проведен соответствующий тренинг для правильного использования устройства.

Работающее в автоматическом режиме гусеничное устройство T09 Roby произведено в Италии. Оно двигается с постоянной скоростью и полностью безопасно в использовании. Одним из преимуществ устройства является возможность использовать его для перевозки коляски на эскалаторах и по лестницам удобно и безопасно.

Этот шаг имеет большую социальную значимость для полноценной интеграции лиц с ограниченными физическими возможностями в общество.

Напомним, что ранее в вагонах составов метро выделили особые места для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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