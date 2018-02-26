На калифорнийских телеканалах демонстрируется фильм о Ходжалинском геноциде

Ряд общественных телеканалов Калифорнии демонстрирует документальный фильм «Побег из тьмы» (Running from the Darkness), снятый в прошлом году американскими кинематографистами и повествующий об ужасах Ходжалинской трагедии.

По сообщению генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, данный фильм является первой кинолентой, снятой в США на тему Ходжалинского геноцида.

Показ фильма инициирован генкосульством Азербайджана в Лос-Анджелесе и организован нашей соотечественницей Зарифой Мусаевой, проживающей в Северной Калифорнии.

Основная сюжетная линия фильма построена на интервью с оставшимися в живых очевидцами Ходжалинского геноцида.

Показ фильма проходит с 23 февраля в таких городах Северной Калифорнии, как Сан-Франциско, Сан-Хосе, Кэмпбелл, Маутин-Вью, Лос-Альтос, Пало-Альто и др., входящих в Силиконовую долину, являющуюся мировым центром высоких технологий, и продлится в течение месяца.

Ялчин Алиев, Э.Т.