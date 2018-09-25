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На государственной границе Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

Сегодня в 11:02 меньше минуты на чтение 126
На государственной границе Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 26 сентября на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Гядабейского района планируется проведение очередного мониторинга.   

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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