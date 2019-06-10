На газификацию образовательных учреждений выделено 5,7 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о газификации образовательных учреждений в стране.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно Распоряжению с целью газификации образовательных учреждений Министерству образования Азербайджанской Республики выделяется 5,7 миллиона манатов.
Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения, Министерству финансов – обеспечить финансирование в установленном порядке.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
1news.az