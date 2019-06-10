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На газификацию образовательных учреждений выделено 5,7 млн манатов

Сегодня в 13:03 меньше минуты на чтение 209
На газификацию образовательных учреждений выделено 5,7 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о газификации образовательных учреждений в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно Распоряжению с целью газификации образовательных учреждений Министерству образования Азербайджанской Республики выделяется 5,7 миллиона манатов.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения, Министерству финансов – обеспечить финансирование в установленном порядке.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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