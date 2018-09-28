На газету жены Пашиняна подали в суд

Информационно-аналитическое агентство News.am подало в суд на газету «Айкакан жаманак» («Армянское время»), главным редактором которой является жена армянского премьера Никола Пашиняна – Анна Акопян, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Иск направлен в суд общей юрисдикции Еревана. Отмечается, что причиной иска стала публикация в газете «Айкакан жаманак» статьи под заголовком «Арарат, Армньюз, H2, News.am, Еркир Медиа, фейки: какие СМИ «купил» Кочарян».

Истец считает, что заголовок материала, а также ряд высказываний в статье наносят ущерб деловой репутации News.am и требует от газеты компенсации в размере 200 тысяч драмов.

С.А., Э.Т.