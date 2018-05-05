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На Гавайях произошли два землетрясения подряд

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 133
На Гавайях произошли два землетрясения подряд

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях поблизости активного вулкана Килауэа, где чуть ранее было зарегистрировано другое землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в пятницу в 22.32 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.

РИА Новости

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