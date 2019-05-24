На финал в Баку за 500 фунтов: Фанаты «Челси» рассказывают о незабываемом путешествии в Азербайджан – ФОТО

В то время как лондонский «Арсенал» продолжает жаловаться в связи с проведением финала Лиги Европы в Баку, их соперники по финалу – «Челси», напротив, плодотворно готовятся к финалу.

То же самое относится и к фанатам «аристократов». Еврокубковый финал – это решающий матч, который может быть первым за долгие годы. И он не может проходить на площадке твоего двора. Для настоящего фаната не существует преград, если он хочет увидеть, как футболисты его любимой команды поднимают трофей над головой.

Два фаната «Челси» показали пример, как можно дешево добраться до Баку, посмотреть финал Лиги Европы и запомнить свое путешествие на всю жизнь.

Джейк Ральф и Кевин Кобб отправились на финал в Баку, но не просто купили билеты на самолет: их трип влючал в себя два перелета, две поездки на поезде и участок на авто. Всего фаны «Челси» проедут чуть более 5.500 километров.

Отец и сын вылетели во вторник 21 мая на самолете до Стамбула. Провели там всю среду, после чего на самолете же отправились в столицу Анкару, куда долетели за час.

Далее 24 часа на поезде по востоку Турции до Карса. Цена вопроса – 25 фунтов. Примерно столько же ребята тратят ежедневно на поездку до работы.

Дальше их ждет такси до Тбилиси, после такси – пересадка на ночной поезд до Баку. 27 мая парни уже будут гулять по столице Азербайджана, за два дня до матча.

В интервью Sportsmail Джейк (сын) объяснил, почему они решили поехать таким маршрутом:

«Прямой перелет до Баку и обратно нереально дорогой. А еще мы хотели незабываемого путешествия, просто подумали, что такое запоминается на всю жизнь и бывает только раз.

Здорово, что удалось взять отпуск и дополнительные отгулы, некоторым парням просто не дали выходные. Сами понимаете, 40 игр за сезон.

Обидно, что билеты, распространяемые «Челси» через Thomas Cook (британская турфирма) стоят около 1000 фунтов, а ведь в мае надо продлевать абонементы на сезон, подумайте сами, сколько придется потратить. Клуб подвел нас, они просто наживаются на этих путешествиях. Так и родилась идея нашей поездки.

Мы здорово сэкономили! Получается, что каждый потратит около 500 фунтов на поездку. Такое путешествие открывает нам что-то неизведанное, это по-настоящему круто.

Нас посчитали какими-то безумцами, но такие игры бывают раз в жизни. Это моя 53 игра в этом сезоне и 677 в сумме, у папы, кажется, в два раза больше».

Самое интересное фанатов ждет в Баку: потрясающий город, великолепный стадион, финал с участием любимого клуба. Вместо угрюмых статусов фанаты «Челси» взяли отпуск и отправились в увлекательное путешествие, которое запомниться им на всю жизнь.

Теймур Максутов