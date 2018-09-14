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На Филиппинах тайфун «Мангхут» вышел на побережье

Сегодня в 22:54 меньше минуты на чтение 267
На Филиппинах тайфун «Мангхут» вышел на побережье

Мощный тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин, сообщило Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA).

«Глаз тайфуна достиг (муниципалитета — ред.) Баггао, (провинция — ред.) Кагаян», — сообщили метеорологи.

Ранее сообщалось, что из-за набирающего силу тайфуна вынуждены эвакуироваться более 800 тысяч жителей нескольких провинций Филиппин.

Власти призвали находящихся в зоне тайфуна граждан укрыться в центрах эвакуации, подчеркнув, что «Мангхут» может стать причиной серьезных разрушений, а также спровоцировать наводнения и оползни.

РИА Новости

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