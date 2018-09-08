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На фестивале стихов, искусства и культуры – Насими состоится выступление ансамбля «Эхо веков» - ФОТО

8 Сентября, 2018 в 23:25 ~ 2 минуты на чтение 748
На фестивале стихов, искусства и культуры – Насими состоится выступление ансамбля «Эхо веков» - ФОТО

В Aзербайджане впервые написаны ноты для старинных музыкальных инструментов.

Музыкальные номера, которые в настоящее время репетирует ансамбль «Эхо веков», действующий при Aзербайджанской национальной консерватории, будут представлены общественности на фестивале стихов, искусства и культуры – Насими, впервые организованном Фондом Гейдара Алиева в нашей стране 27-30 сентября.

Даву, шахруд, арганун, долча, гопуз и много других старинных музыкальных инструментов... Миссию реставрации, сохранения и доведения до будущих поколений этих музыкальных инструментов, отличающихся от современных, выполняет сегодня научно-исследовательская лаборатория по усовершенствованию национальных музыкальных инструментов.

Выразивший признательность Фонду Гейдара Алиева, руководитель лаборатории Mамедали Мамедов сказал: «Сегодня Фонд во всем помогает нам. Нам оказывается непосредственная помощь в издании книг, пошиве сценических костюмов для участников ансамбля. Наше выступление на фестивале еще раз продемонстрирует, что эта лаборатория вносит вклад в развитие искусства исполнения на национальных музыкальных инструментах».

Художественный руководитель ансамбля, народный артист Фахраддин Дадашев сказал: «Есть произведения, и мы над ними работаем. 28 сентября мы впервые их исполним по нотам. Эти произведения были написаны молодыми композиторами на основе сочинений выдающегося азербайджанского музыканта Абдулгадира Мараги, который жил в XIII-XIV веках».

Молодой композитор Фарид Фатуллаев отметил, что получил предложение написать произведение для фестиваля по мотивам А.Мараги, подчеркнул, что он написал такое произведение и назвал его «Джанги».

Было отмечено, что другие мелодии принадлежат Алие Мамедовой, Руфату Ахундову и Аязу Ганбарли. Такие произведения впервые сочиняются для древних музыкальных инструментов нашей страны.

Работающий в настоящее время в Азербайджанском государственном музыкальном театре выпускник Московской государственной консерватории имени П.Чайковского молодой дирижер Орхан Гашимов признался, что участие в подобном проекте является для него новой практикой. Так как древние инструменты обладают совсем иным звучанием.

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