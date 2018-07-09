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На данный момент военные действия невыгодны Армении, уверены в Ереване

Сегодня в 14:05 ~ 1 минута на чтение 352
На данный момент военные действия невыгодны Армении, уверены в Ереване

В Армении отмечают важность продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Поскольку в противном случае Азербайджан может аргументировать свою возможную агрессию отказом Армении продолжать мирный процесс. То есть, переговоры нужны во избежание широкомасштабных военных действий», - заявил в интервью «Спутник Армения» политолог Ерванд  Бозоян.

«Нужно понимать, что на данный момент военные действия нам не так уж и выгодны. Пока мы не восстановим баланс, мы не можем быть уверены, что добьемся серьезного успеха в ходе военных действий», - сказал политолог.

Он также указал, что нынешний баланс не позволяет Армении говорить с позиции силы. 

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

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