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На болотах Самухского района произошел пожар

Сегодня в 11:40 меньше минуты на чтение 129
На болотах Самухского района произошел пожар

В труднопроходимых болтах Самухского района произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, пожар зафиксирован близ села Бурунговаг. К месту пожара стянуты спецтехника и живые силы Госслужбы пожарной охраны. Усилиями пожарных предотвращено распространения огня в одном из направлений.

Пожарные и техника МЧС не могут пройти на заболоченные участки, охваченные пожаром. Для предотвращения перехода огня на близлежащую лесополосу к тушению пожара привлечены самолет-амфибия БЕ-200ЧС, а также пожарный вертолет «Ми-17».

Талыб Бархудаев

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