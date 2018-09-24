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На бакинском бульваре найден труп, полиция просит помощи – ФОТО

Сегодня в 15:48 ~ 1 минута на чтение 554
На бакинском бульваре найден труп, полиция просит помощи – ФОТО

Детям, слабонервным и лицам со слабой психикой смотреть фото не рекомендуется.

На территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку в море обнаружено тело неизвестного мужчины  35-40 лет.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, на теле нет признаков насильственной смерти.

Приметы мужчины: рост 175 см, худощавое телосложение, черные глаза и волосы. На нем была белая рубашка с длинными рукавами, синие джинсы и черные туфли.

Управление полиции Сабаильского района просит всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, помочь сотрудникам полиции в опознании и обратиться в управление, расположенное по адресу: улица Аббасгулу Аббасзаде, 1073, телефон: (012) 437-02-02, или позвонить в МВД по номеру 102.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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